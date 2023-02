​Awaria systemu sterowania ruchem kolejowym na dworcu Poznań Główny. Ruch pociągów został wstrzymany, a opóźnienia sięgają sięgają już kikudziesięciu, a w niektórych przypadkach ponad stu minut - informuje reporter RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Skład InterCity Halny z Bydgoszczy do Zakopanego stoi już ponad godzinę, półtorej godziny opóźnienia mają z kolei pociągi na trasach z Wrocławia do Gdyni oraz niektóre składy Kolei Wielkopolskich i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, np. te kursujące z Poznania do Zbąszynka lub Wronek.

Z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie kilkunastu pociągów. Na razie nie wiadomo, jak długo one potrwają.

Do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym doszło o godzinie 6.15.

"W wyniku zdarzenia wstrzymany jest ruch pociągów jadących przez stację Poznań Główny. Na miejscu działają służby, które pracują nad usunięciem usterki i przywróceniem rozkładowej organizacji ruchu pociągów" - podano w komunikacie PKP PLK.