Atak na Starym Mieście w Poznaniu. Policja szuka tego mężczyzny
Opracowanie:
Maciej Nycz
Publikacja: Dzisiaj, 8 września (08:49)
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Poznańscy policjanci poszukują młodego mężczyzny w związku z atakiem na Starym Mieście. Chodzi o sytuację z 10 lipca. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek poszukiwanego.
Jak podaje poznańska policja, 10 lipca u zbiegu ulic Woźnej i Klasztornej mężczyzna został uderzony pięścią w twarz. Cios był tak mocny, że stracił przytomność, a upadając uderzył głową o ziemię.
Karetka zabrała poszkodowanego do szpitala. Napastnik nie został ujęty, dlatego teraz jest poszukiwany.
Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę poszukiwanego w związku z tą sprawą na zdjęciach z monitoringu.
Należy zgłaszać się do Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto (tel. 47 77 137 22 lub 47 77 124 11/12, numer sprawy D.I.56011.130.2024.AKa).
Policjanci zapewniają wszystkim informatorom anonimowość.