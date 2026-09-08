Atak na Starym Mieście w Poznaniu. Policja szuka tego mężczyzny

RMF24

Poznańscy policjanci poszukują młodego mężczyzny w związku z atakiem na Starym Mieście. Chodzi o sytuację z 10 lipca. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek poszukiwanego.

Jak podaje poznańska policja, 10 lipca u zbiegu ulic Woźnej i Klasztornej mężczyzna został uderzony pięścią w twarz. Cios był tak mocny, że stracił przytomność, a upadając uderzył głową o ziemię.

Karetka zabrała poszkodowanego do szpitala. Napastnik nie został ujęty, dlatego teraz jest poszukiwany.

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę poszukiwanego w związku z tą sprawą na zdjęciach z monitoringu.

Należy zgłaszać się do Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto (tel. 47 77 137 22 lub 47 77 124 11/12, numer sprawy D.I.56011.130.2024.AKa).

Policjanci zapewniają wszystkim informatorom anonimowość.