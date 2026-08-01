Atak na policjantów w Wielkopolsce. Padły strzały

RMF24

Agresywny mężczyzna zaatakował interweniujących policjantów niebezpiecznym narzędziem przypominającym maczetę i ranił jednego z nich w Trzciance (woj. wielkopolskie). Funkcjonariusze użyli broni palnej. Jak informuje policja, przed budynkiem znaleziono ciało ojca napastnika.

Do zdarzenia doszło podczas interwencji domowej, do której zostali wezwani policjanci z Poznania.

Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, zostali zaatakowani przez mężczyznę uzbrojonego w przedmiot przypominający maczetę. Napastnik zdołał zranić jednego z policjantów w rękę.

Mimo wyraźnych poleceń wydawanych przez patrol, agresor kontynuował atak. Wobec bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, dwaj funkcjonariusze podjęli decyzję o użyciu broni.

Postrzelony napastnik oraz ranny policjant zostali niezwłocznie przetransportowani do szpitala.

Podczas zabezpieczania terenu wokół budynku, w którym prowadzona była interwencja, policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. Przed blokiem ujawniono ciało martwego mężczyzny. Jak ustalono, był to ojciec uzbrojonego napastnika.

Pod nadzorem prokuratura trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.