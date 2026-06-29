RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Przetargi na zakup autobusów elektrycznych. CBA zatrzymała 4 osoby

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (11:13) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (11:17)

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy organizacji i przeprowadzaniu przetargów na zakup autobusów elektrycznych dla samorządów – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Przetargi na zakup autobusów elektrycznych. CBA zatrzymała 4 osoby
Autobus elektryczny - zdjęcie poglądowe /Shutterstock
  • Funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby w związku z nieprawidłowościami przy przetargach na autobusy elektryczne dla samorządów, w tym trzy osoby z firmy produkującej autobusy zeroemisyjne oraz dyrektora jednostki samorządowej w Szamotułach.
  • Podejrzani mieli ustalać warunki przetargów tak, aby faworyzować określonych oferentów, a dostarczane pojazdy nie spełniały wymagań umownych, jednak były odbierane jako zgodne z powodu niedopełnienia obowiązków przez samorządowców.
  • Zatrzymani usłyszeli zarzuty, przyznali się do winy, a prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór policji i zakazy kontaktu oraz opuszczania kraju; śledztwo jest nadal prowadzone.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w poniedziałek, że 24 czerwca funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali trzy osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych, a także dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

Czynności prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Przy wsparciu funkcjonariuszy Delegatur CBA w Poznaniu i Bydgoszczy przeprowadzono również przeszukania miejsc zamieszkania osób objętych postępowaniem oraz zabezpieczono dokumentację i nośniki danych mogące stanowić dodatkowy materiał dowodowy w sprawie – podkreślił.

Ustalenia śledczych

Wawrzyniak wskazał, że z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w latach 2022–2024 przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów, „wywierając bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych”.

Działania te polegały na takim określeniu warunków i specyfikacji w przetargach, ażeby w postępowaniu przewagę miał określony oferent, a tym samym jego oferta wygrała przetarg. Już po uzyskaniu zamówień dostarczane były pojazdy niespełniające parametrów i wymagań przewidzianych umową, które to jednak w wyniku niedopełnienia obowiązków ze strony osób zatrudnionych w samorządach były odbierane, jako zgodne ze specyfikacją – podkreślił prokurator.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty 

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych, oraz przekroczenia uprawnień poprzez działanie na szkodę interesu publicznego. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z ustalonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie na zajmowanych stanowiskach w samorządzie terytorialnym. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Poznań CBA

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: