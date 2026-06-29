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Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy organizacji i przeprowadzaniu przetargów na zakup autobusów elektrycznych dla samorządów – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w poniedziałek, że 24 czerwca funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali trzy osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych, a także dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

Czynności prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Przy wsparciu funkcjonariuszy Delegatur CBA w Poznaniu i Bydgoszczy przeprowadzono również przeszukania miejsc zamieszkania osób objętych postępowaniem oraz zabezpieczono dokumentację i nośniki danych mogące stanowić dodatkowy materiał dowodowy w sprawie – podkreślił.

Ustalenia śledczych

Wawrzyniak wskazał, że z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w latach 2022–2024 przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów, „wywierając bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych”.

Działania te polegały na takim określeniu warunków i specyfikacji w przetargach, ażeby w postępowaniu przewagę miał określony oferent, a tym samym jego oferta wygrała przetarg. Już po uzyskaniu zamówień dostarczane były pojazdy niespełniające parametrów i wymagań przewidzianych umową, które to jednak w wyniku niedopełnienia obowiązków ze strony osób zatrudnionych w samorządach były odbierane, jako zgodne ze specyfikacją – podkreślił prokurator.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych, oraz przekroczenia uprawnień poprzez działanie na szkodę interesu publicznego. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z ustalonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie na zajmowanych stanowiskach w samorządzie terytorialnym. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.