88-latka w nocy wypadła z okna szpitala w Koninie. Nie żyje

RMF24

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek nad ranem w jednym ze szpitali w Koninie (woj. wielkopolskie). 88-letnia pacjentka wypadła z okna placówki. Mimo podjętej reanimacji zmarła. Okoliczności jej śmierci wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Jak przekazała TVN24 starsza aspirant Maria Baranowska z policji w Koninie, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło kilka minut po godzinie 3.

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że z okna szpitala wypadła 88-letnia pacjentka. Mimo podjętej na miejscu reanimacji kobieta nie przeżyła - poinformowała funkcjonariuszka. Policja prowadzi czynności wyjaśniające dokładny przebieg zdarzenia oraz okoliczności śmierci kobiety.

W takich sytuacjach czynności są wstępnie prowadzone pod kątem artykułu 155 Kodeksu karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, natomiast oczywiście prowadzone są w tej sprawie czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz stanu kobiety – dodała Maria Baranowska.

Policja nie przesądza, co dokładnie wydarzyło się w szpitalu. Nie udało się dotąd skontaktować z dyrekcją placówki.