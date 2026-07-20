60-latek został pobity, bo stanął w obronie chłopca z Ukrainy

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60-latek został pobity na przystanku w Poznaniu, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy – poinformowała tamtejsza policja, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Przesłuchano świadków, a w poniedziałek służby mają otrzymać zapisy monitoringu z tramwaju, w którym zajście miało początek.

Pobicie na przystanku. Mężczyzna wstawił się za chłopcem z Ukrainy

60-letni mężczyzna na policję zgłosił się w sobotę wieczorem – powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna przyszedł z żoną, która zajęła się nim po pobiciu, do którego doszło dzień wcześniej.

Poszkodowany został pobity na przystanku na ul. Kurpińskiego. Wcześniej, podczas podróży tramwajem, był świadkiem wykrzykiwania przez trzech mężczyzn obelg w stronę ukraińskiego chłopca, w którego obronie stanął. Wówczas mężczyźni przekierowali swoją agresję na 60-latka. Do szarpaniny i pobicia doszło na przystanku.

Wskutek pobicia mężczyzna miał zaniki pamięci – poinformował mł. insp. Borowiak. Policja przesłuchała świadków i zabezpieczyła nagrania monitoringu z przystanku, na którym doszło do zdarzeń. W poniedziałek mają zostać udostępnione nagrania z tramwaju. Trwa identyfikacja podejrzanych.

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