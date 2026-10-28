1 listopada w Poznaniu. Jak dojechać na cmentarz?

RMF24

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W Dzień Wszystkich Świętych komunikacja miejska w Poznaniu będzie funkcjonować według specjalnego, świątecznego rozkładu jazdy. Z myślą o sprawnym dojeździe do największych nekropolii, miasto przygotowało szereg udogodnień zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Sprawdź, jak najlepiej dojechać na cmentarze.

Bezpłatne przejazdy i częste kursy tramwajów

1 listopada przejazdy wszystkimi autobusami i tramwajami na liniach ZTM Poznań będą całkowicie darmowe, niezależnie od strefy.

Pasażerowie nie muszą kasować biletów ani przykładać kart PEKA.

W godzinach od 8:30 do 16:30 tramwaje kursujące w rejon Cmentarza Junikowskiego oraz Cmentarza Miłostowskiego będą jeździć bardzo często – średnio co około 2 minuty.

Specjalne linie cmentarne i wzmocnienie stałych połączeń

Na ulicach pojawią się dodatkowe linie tramwajowe: 41 (Junikowo – Miłostowo), 42 (Os. Sobieskiego – Miłostowo) oraz 43 (Junikowo – Miłostowo).

Dodatkowo uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa nr 133, łącząca Rondo Śródka z Cmentarzem Miłostowskim od strony ul. Gnieźnieńskiej.

Wydłużone zostaną trasy tramwajów linii 5 (do pętli Miłostowo) oraz 6 (do pętli Junikowo). Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania na liniach 1, 5, 6, 8, 13 oraz 15.

Parkowanie przy cmentarzach – gdzie zostawić samochód?

W rejonie największych poznańskich nekropolii wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe na pasach jezdni, parkingach tymczasowych oraz buforowych.

Przy Cmentarzu Junikowo będzie można parkować na lewych pasach ul. Grunwaldzkiej, wzdłuż ul. Wieruszowskiej oraz na parkingu przy ul. Grunwaldzkiej (do 3 godzin bezpłatnie w strefie cmentarnej).

W okolicy Cmentarza Miłostowo dostępny będzie bezpłatny parking przy ul. Gnieźnieńskiej 55 oraz strefa Kiss & Ride przy bramie cmentarnej.

Warto pamiętać, że 1 listopada obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami prywatnymi na teren cmentarzy komunalnych Junikowo i Miłostowo. Na ulicach w rejonie nekropolii wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Godziny otwarcia cmentarzy

Cmentarze komunalne w Poznaniu są otwarte dla pieszych codziennie w godzinach 7:00–21:00. W okresie Wszystkich Świętych obowiązuje specjalny harmonogram wjazdów pojazdów – od 29 października do 1 listopada wjazd samochodów prywatnych na teren cmentarzy jest całkowicie zabroniony.

Udogodnienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Na terenie Cmentarza Junikowo osoby powyżej 80. roku życia lub po 60. roku życia z widoczną dysfunkcją narządu ruchu mogą skorzystać z podwózki sprzed bramy cmentarza pod sam grób.

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