Zbrodnia w Rotterdamie. Poszukiwany ENA 37-latek zatrzymany w Olsztynie

RMF24

Kilkadziesiąt godzin po wydaniu przez holenderski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania, olsztyńskim policjantom udało się zlokalizować poszukiwanego 37-latka. Mężczyzna został zatrzymany na wjeździe do Olsztyna od strony Ostródy. Według naszych ustaleń Paweł J. ma usłyszeć zarzut zabójstwa, podpalenia i zacierania śladów. Chodzi o pożar w Rotterdamie w Holandii, do którego doszło w maju. Po jego ugaszeniu w środku strażacy znaleźli ciało 45-letniego Polaka.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie otrzymali zgłoszenie o poszukiwaniach Pawła J. od swoich holenderskich kolegów. Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania operacyjne, by ustalić miejsce pobytu 37-latka. Już po kilkudziesięciu godzinach udało się zebrać informacje, które pozwoliły zaplanować zatrzymanie.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek na ulicy Sielskiej w Olsztynie. Policjanci namierzyli samochód, którym poruszał się poszukiwany. Auto zostało zatrzymane w bezpieczny sposób na wjeździe do miasta od strony Ostródy, uniemożliwiając mężczyźnie ucieczkę. Zaskoczony widokiem funkcjonariuszy 37-latek nie stawiał oporu i został przewieziony do policyjnej celi.

Zatrzymany pochodzi z powiatu ostródzkiego. Dotychczas nie był karany za przestępstwa na terenie Polski.

Zarzuty mają dotyczyć zabójstwa i podpalenia

Paweł J. ma usłyszeć zarzut zabójstwa, podpalenia i zacierania śladów. Chodzi o zdarzenie z maja tego roku. Przy jednej z ulic w Rotterdamie w Holandii doszło do dużego pożaru domu. Po ugaszeniu budynku w środku znaleziono zwłoki 45-letniego Polaka. Monitoring zarejestrował, że wcześniej, jeszcze przed pojawieniem się ognia, z domu wybiegło kilka osób. Wśród nich miał być właśnie zatrzymany 37-latek.

Obecnie trwają czynności wyjaśniające. 37-latek zostanie dzisiaj doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Sprawa jest prowadzona we współpracy z holenderskim wymiarem sprawiedliwości.

O tym, czy 37-latek zostanie przekazany holenderskim służbom, zdecyduje Sąd Okręgowy w Olsztynie.