Zalana szkoła w Olsztynie. Uczniowie przechodzą na naukę zdalną

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Poważna awaria w V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Po pęknięciu rury i zalaniu części budynku szkoła została zamknięta do odwołania. Uczniowie i nauczyciele muszą przejść na naukę zdalną.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, budynek V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie został wyłączony z użytkowania po poważnej awarii instalacji wodnej.

Do incydentu doszło w sali informatycznej na drugim piętrze. Pęknięta rura spowodowała, że woda przez wiele godzin zalewała pomieszczenia szkolne.

Nauka zdalna do odwołania

W związku z awarią, dzisiaj uczniowie i nauczyciele mają dzień wolny od zajęć. Od poniedziałku lekcje będą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do odwołania nie ma możliwości wejścia do budynku szkoły, który został zamknięty przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Na miejscu cały czas pracują służby, które oceniają rozmiar szkód. Nie wiadomo jeszcze, jak poważne są straty i kiedy uczniowie będą mogli wrócić do nauki stacjonarnej.