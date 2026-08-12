Zaćmienie Słońca i spadające gwiazdy już dziś! RMF FM zaprasza do Mikołajek

RMF24

Już dziś wieczorem niebo nad Europą stanie się sceną dla jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych ostatnich dekad! Po raz pierwszy od 1999 roku tarcza Słońca zostanie tak głęboko przesłonięta. Chcesz przeżyć to niesamowite widowisko w wyjątkowej atmosferze? RMF FM zaprasza do wspólnego oglądania w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach na Mazurach. Czekają na Was leżaki, muzyka na żywo na białym fortepianie, noc spadających gwiazd i wieczór szantowy!

Wielki powrót po latach. Takiego zjawiska nie było od 1999 roku

12 sierpnia 2026 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym niebo nad Europą przyciągnie wzrok milionów ludzi. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie m.in. przez Islandię i Hiszpanię, gdzie obserwatorzy będą mogli podziwiać moment, w którym Księżyc całkowicie zakryje tarczę Słońca.

Głębokie zaćmienie nad Polską. Mazury w centrum wydarzeń

W Polsce natomiast zjawisko przybierze formę bardzo głębokiego zaćmienia częściowego – w Dolinie Kłodzkiej maksymalna faza wyniesie aż 88 proc., a na Mazurach 85 proc.

Miłośnicy astronomii i wszyscy ciekawi nieba powinni już teraz zaplanować wieczór z głową uniesioną ku niebu.

Biały fortepian, świece i szanty. Przeżyj to z RMF FM w Mikołajkach!

Szczególnie atrakcyjnym punktem na mapie stanie się Wioska Żeglarska w Mikołajkach na Mazurach, gdzie RMF FM przygotowało specjalne wydarzenie dla wszystkich chcących wspólnie przeżyć ten wyjątkowy wieczór.

Już teraz zapraszamy Was do Wioski Żeglarskiej. Spotkajmy się po 18:00.

Przeżyjmy razem to niesamowite wydarzenia: zaćmienie Słońca, a potem noc spadających gwiazd.

Przygotowaliśmy dla Was koce, leżaki, napoje. Będą też świece i pianistka, która zadba o odpowiedni nastrój, grając na białym fortepianie.

To nie wszystko. Na koniec wieczorem zapraszamy Was do tawerny Żagiel w Wiosce Żeglarskiej na wieczór szantowy.