Wzmocnione patrole zostaną na granicy z Rosją nieco dłużej

RMF24

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Policja przedłużyła specjalną operację w województwie warmińsko-mazurskim na pograniczu z rosyjskim obwodem królewieckim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, koniec tej operacji planowany jest teraz na niedzielę.

Od dziesięciu dni w tym regionie w związku z sygnałami o możliwych aktach dywersji działają wzmocnione siły służb mundurowych i wojska.

Z informacji, jakie uzyskał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że decyzja o przedłużeniu operacji zapadła ze względów prewencyjnych.

Nie ma dodatkowych sygnałów świadczących o tym, że w najbliższych dniach może dojść do akcji dywersyjnych na pograniczu. Natomiast wojsko prowadzi w regionie ćwiczenia i szefostwo policji zdecydowało, że utrzyma obecność wzmocnionych sił jeszcze kilka dni.

Jak dowiedział się nasz reporter, w trakcie operacji zanotowano jedynie jeden niepokojący incydent, o którym informowano kilka dni temu.

Tuż po rozpoczęciu działań zaobserwowano ludzi z latarkami, którzy w nocy zjawili się po rosyjskiej stronie granicy. Nie doszło jednak do wtargnięcia na polskie terytorium.