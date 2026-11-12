Wzmocnione patrole zostaną na granicy z Rosją nieco dłużej

Od dziesięciu dni w tym regionie w związku z sygnałami o możliwych aktach dywersji działają wzmocnione siły służb mundurowych i wojska.
Z informacji, jakie uzyskał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że decyzja o przedłużeniu operacji zapadła ze względów prewencyjnych.
Nie ma dodatkowych sygnałów świadczących o tym, że w najbliższych dniach może dojść do akcji dywersyjnych na pograniczu. Natomiast wojsko prowadzi w regionie ćwiczenia i szefostwo policji zdecydowało, że utrzyma obecność wzmocnionych sił jeszcze kilka dni.
Jak dowiedział się nasz reporter, w trakcie operacji zanotowano jedynie jeden niepokojący incydent, o którym informowano kilka dni temu.
Tuż po rozpoczęciu działań zaobserwowano ludzi z latarkami, którzy w nocy zjawili się po rosyjskiej stronie granicy. Nie doszło jednak do wtargnięcia na polskie terytorium.