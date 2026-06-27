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Groźny wypadek wojskowej ciężarówki. Na miejscu lądował śmigłowiec

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (13:26) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (13:31)

Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie).

Groźny wypadek wojskowej ciężarówki. Na miejscu lądował śmigłowiec
Na miejscu lądował LPR, zdj. ilustracyjne /Shutterstock


Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala - przekazał Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Jak zaznaczył, na miejsce wypadku przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa.

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Łukasz Wróblewski poinformował PAP, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.

Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.

 

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek LPR

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