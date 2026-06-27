RMF24



Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala - przekazał Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.



Jak zaznaczył, na miejsce wypadku przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa.



Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Łukasz Wróblewski poinformował PAP, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.



Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.



