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Wybuch i pożar w Elblągu. Wiadomo, co było źródłem ognia w pokoju 15-latka

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 29 września (16:58)

Czterdzieścioro dzieci i młodzieży z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Mazurskiej w Elblągu zostało przeniesionych do innego miejskiego kompleksu. Powodem był poranny pożar w jednym z pokoi; służby ustaliły już, co było źródłem ognia.

Wybuch i pożar w Elblągu. Wiadomo, co było źródłem ognia w pokoju 15-latka
Służby na miejscu zdarzenia przy ul. Mazurskiej w Elblągu (fot. Andrzej Jackowski) /PAP
  • W placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu doszło rano do wybuchu i pożaru w pokoju 15-latka.
  • Służby ustaliły już, co było źródłem ognia.
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We wtorek rano w budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu doszło do ewakuacji dzieci i młodzieży po tym, jak w jednym z pokoi nastąpił wybuch.

Reporter RMF FM Piotr Bułakowski informował, że w pomieszczeniu na szczęście nikogo nie było. Uszkodzona została ścianka działowa.

Zapaliły się substancje amfetaminopochodne

Jak przekazał po południu oficer prasowy elbląskiej policji nadkomisarz Krzysztof Nowacki, pirotechnicy ustalili, że w pokoju 15-latka zapaliły się substancje amfetaminopochodne. Prawdopodobnie w ich pobliżu stał dezodorant, który być może na skutek nagrzania od lampki się zapalił - powiedział.

W chwili wybuchu pożaru nastolatka nie było w pokoju. Policja rozmawiała już z nastolatkiem, jednak - jak przyznał funkcjonariusz - chłopiec nie był rozmowny. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.

Młodzież nie wróci na noc

Z budynku przy ul. Mazurskiej ewakuowano podopiecznych oraz wychowawców.

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Elblągu Joanna Urbaniak poinformowała, że wszystkim zapewniono schronienie w miejskim kompleksie opiekuńczym przy ul. Chrobrego. Tam spędzą także noc z wtorku na środę.

W placówkach działających przy ulicy Mazurskiej na co dzień przebywa 40 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar wybuch elbląg
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