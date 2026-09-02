Włożył coś do skrzynki i wyrzucił kluczyk. Kuriozalna sytuacja w jednostce wojskowej w Elblągu

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31-latek i jego ojciec usłyszeli zarzuty stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia w jednostce wojskowej w Elblągu. Syn włożył do szafki w wojsku pluszaka, a kluczyk wyrzucił do kratki ściekowej. Spowodowało to ewakuację jednostki.

Fałszywy alarm w jednostce wojskowej przy ul. Łęczyckiej w Elblągu wywołano w poniedziałek. Po godz. 15.00 zdecydowano o ewakuacji całej jednostki, bo, jak podawano, na jej terenie znalazł się podejrzany pakunek. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w tej sprawie dwie osoby.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował w środę PAP, że w wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymanym w tej sprawie mężczyznom przedstawiono zarzuty wywołania fałszywego alarmu w jednostce w Elblągu.

Zarzut jest taki, że 31 sierpnia na terenie jednostki wojskowej w Elblągu, na biurze przepustek, stworzyli sytuację, która miała wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia, czyli generalnie takiego zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenie to polegało na umieszczeniu kostki w skrzynce depozytowej, a następnie wyrzuceniu klucza od tej skrzynki, co spowodowało odpowiednią reakcję służb – powiedział PAP prokurator Brodowski.

Kostkę do skrzynki w biurze przepustek włożył 31-letni Radosław H. Po włożeniu przedmiotu do skrzynki H. wyrzucił kluczyk od niej do kratki ściekowej i wyszedł. Ponieważ nie było wiadomo, co włożył do skrzynki, ewakuowano jednostkę i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wyciągnięto zamknięty w skrzynce przedmiot. Okazała się nim pluszowa maskotka w kształcie kostki, którą H. miał zabrać z samochodu ojca.

Ojciec nie przyznał się do winy

Po zdarzeniu pod jednostkę podjechał ojciec Radosława H., Marek H., i zabrał syna do domu. Wyjaśnił, że szukał syna po całym mieście.

Radosław H. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jego ojciec, Marek H., nie przyznał się. Stwierdził, że nie miał świadomości, co syn uczynił. Przyjechał po niego, zabrał go samochodem spod tej jednostki, ale nie wiedział, co tam wcześniej się działo – powiedział prokurator Brodowski.

Dodał, że wyjaśnienia obu mężczyzn są weryfikowane. Wobec obu mężczyzn zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Marek H. nie był dotąd karany. Sprawca zamieszania, Radosław H., ma na koncie m.in. groźby karalne, kradzież i kierowanie w stanie nietrzeźwości.

W ocenie prokuratury działania podjęte przez wojsko były prawidłowe. Procedury mają zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie było wiadomo, czym się może ta sytuacja skończyć – poinformował Brodowski.