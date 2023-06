W poniedziałek chirurdzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zoperują 15-letnią Cristinę z Angoli. Usuną jej olbrzymi guz z żuchwy i zrekonstruują ten narząd z jej własnej z kości strzałkowej.

Młoda Afrykanka przyjechała do Olsztyna 15 czerwca dzięki staraniom wolontariuszki i pielęgniarki Marii Wiśniewskiej oraz Fundacji Dzieci Afryki. Choroba dziewczyny jest na tyle poważna, że nie znalazła ona pomocy na miejscu w Angoli.

W poniedziałek będzie operowana w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, który jest ośrodkiem eksperckim w leczeniu chorób rzadkich głowy i szyi u dzieci. To jedyna taka placówka medyczna w Polsce.

Chirurg szczękowo-twarzowy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie dr Maciej Borowiec powiedział PAP, że od tygodnia trwała diagnostyka 15-letniej dziewczynki z Angoli.

Będziemy ją leczyć z powodu masywnego guza żuchwy. Dotychczas wykonaliśmy badania obrazowe i niezbędne badania laboratoryjne, które pozwolą nam zaplanować ten zabieg i przeprowadzić dziewczynę bezpiecznie przez okres okołooperacyjny - podkreślił.

Wskazał, że to, co udało się ustalić po wstępnych wynikach badań histopatologicznych u 15-letniej Afrykanki, guz jest zmianą łagodną, ale miejscowo agresywną. Nowotwór nie daje przerzutów, ale powoduje niszczenie narządów, w tym przypadku żuchwy. Żuchwa jest całkowicie zniszczona przez rosnący w niej guz. Zgodnie z protokołem leczenia tego typu pacjentów, a takich mamy od wielu lat u siebie, planujemy usunąć zmianę w trakcie jednego zabiegu i jednocześnie wykonać rekonstrukcję przy użyciu płata mikronaczyniowego. W przypadku tej dziewczyny to będzie płat z kości strzałkowej, którym odtworzymy ciągłość żuchwy po usunięciu guza - wyjaśnił dr Maciej Borowiec.

Operacja pacjentki z Angoli jest zaplanowana na godz. 8 w poniedziałek. Tego samego dnia o godz. 16 w sali konferencyjnej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie odbędzie się konferencja prasowa.





Fundacja Dzieci Afryki

Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie działa w Polsce od 15 lat. Finansuje pomoc dzieciom z krajów afrykańskich w ich miejscu zamieszkania. Choroba Cristiny jest jednak tak poważna, że nie ma możliwości, by uzyskała pomoc na miejscu. Dlatego Fundacja Dzieci Afryki zwróciła się do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z prośbą o podjęcie się leczenia dziewczynki.



Dyrekcja szpitala wyraziła zgodę na wykonanie operacji 15-latki z Angoli, a lekarze zgodzili się wykonać operację charytatywnie, zrzekając się swojego wynagrodzenia.