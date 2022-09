Za 2,5 roku w ciągu ulicy Trackiej w Olsztynie powstanie nowy most. Będzie rozpięty nad linią kolejową. W piątek podpisano umowę na jego budowę, o wartości 8,5 mln zł.

Olsztyn / Shutterstock

W miejscu, gdzie powstanie nowy most znajduje się teraz kładka dla pieszych, która ma nieco ponad 2 m szerokości. Nowy most ma mieć dwa pasy jezdni, chodnik i ścieżkę rowerową.

Na czas budowy nowego mostu, co łącznie z jego zaprojektowaniem ma potrwać 30 miesięcy, dla pieszych zostanie zbudowana osobna przeprawa nad torami.

Obecna kładka dla pieszych znajduje się na przedmieściach Olsztyna, w pobliżu nie ma większych zakładów, czy osiedli. W jej okolicach jest tor motocrossowy, który - jak poinformował prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz - ma zostać przekształcony w park przemysłowy. Gdy to się stanie most będzie drogą prowadzącą do tego miejsca.

O pieniądze na stworzenie parku będziemy się starali w +Polskim Ładzie+ - powiedział Grzymowicz. Dodał, że ma nadzieję, iż ten pomysł uzyska rządowe dofinansowanie, ponieważ w ostatnim rozdaniu Olsztyn otrzymał wsparcie w takiej wysokości, że na jednego mieszkańca wypada po 29 zł. W ocenie Grzymowicza "to krzywdzące i niesprawiedliwe".

Umowę na zbudowanie nowego mostu w ciągu ul. Trackiej podpisał prezes zarządu Mosty Gdynia Marcin Sierżęga. Przyznał, że nie wie, czy uda się zbudować nową przeprawę za 8,5 mln zł, jak to jest zakładane. Sytuacja na rynku budowlanym jest bardzo dynamiczna. Obecnie cena stali nieco spadła - powiedział i zastrzegł, że "wszystko okaże się po zakończeniu inwestycji".

Budowa nowego mostu jest dofinansowana z "Polskiego Ładu" kwotą 5 mln zł. Pozostałe pieniądze wygospodarowało miasto Olsztyn.