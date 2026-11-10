Tragiczny pożar w gminie Braniewo. Nie żyje 77-latek

RMF24

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W nocy z poniedziałku na wtorek w miejscowości Stępień w gminie Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym. Ogień wybuchł w jednym z mieszkań. Mimo szybkiej akcji służb ratunkowych, życia 77-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Pozostali mieszkańcy zdołali opuścić budynek przed przyjazdem strażaków.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do braniewskich strażaków kilkanaście minut po północy.

Gdy pierwsze jednostki dotarły na miejsce, płomienie już niszczyły wnętrze mieszkania. Lokatorzy pozostałych mieszkań zareagowali błyskawicznie – w sumie ewakuowało się 12 osób, które bezpiecznie opuściły budynek jeszcze przed przyjazdem służb.

Walka z ogniem w trudnych warunkach

Akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna ze względu na silne zadymienie. Strażacy prowadzili działania zarówno wewnątrz mieszkania, jak i na dachu budynku.

W trakcie akcji ratownicy odnaleźli 77-letniego mężczyznę, którego wynieśli na zewnątrz. Niestety, jak poinformowano, 77-latek zmarł.

Na miejscu pracowało siedem wozów strażackich, w tym jednostki Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej z Braniewa oraz ochotnicy z OSP Braniewo, Gronowo i Frombork. Działania strażaków wspierali policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Z mieszkania wyniesiono również butle z gazem, co zapobiegło potencjalnej eksplozji.

Pożar został opanowany po kilkudziesięciu minutach. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśni dochodzenie.