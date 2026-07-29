Tragiczny pożar samochodu. Nie żyje 36-letni mężczyzna, dwie osoby w szpitalu

RMF24

W środę nad ranem w Miłomłynie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do pożaru samochodu osobowego. Zginął 36-letni mężczyzna, a dwie pozostałe osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu.

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Miłomłyn w powiecie ostródzkim (woj. warmińsko-mazurskie).

W środę tuż przed godziną 4.00 nad ranem dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego.

Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.

Samochód w płomieniach – dramatyczna akcja ratunkowa

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar pojazdu - przekazał Łukasz Wróblewski ze straży pożarnej.

Jak informują służby, samochodem podróżowały trzy osoby. Dwie z nich zdołały wydostać się o własnych siłach jeszcze przed przyjazdem ratowników. Obie zostały przebadane na miejscu i przetransportowane do szpitala.

Niestety, bilans tego tragicznego poranka jest dramatyczny. W wyniku wypadku życie stracił 36-letni mężczyzna.

Trwa ustalanie okoliczności pożaru.