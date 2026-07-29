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Tragiczny pożar samochodu. Nie żyje 36-letni mężczyzna, dwie osoby w szpitalu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (08:13)

W środę nad ranem w Miłomłynie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do pożaru samochodu osobowego. Zginął 36-letni mężczyzna, a dwie pozostałe osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu.

Tragiczny pożar samochodu. Nie żyje 36-letni mężczyzna, dwie osoby w szpitalu
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Miłomłyn w powiecie ostródzkim (woj. warmińsko-mazurskie). 

W środę tuż przed godziną 4.00 nad ranem dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego. 

Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.

Samochód w płomieniach – dramatyczna akcja ratunkowa

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar pojazdu - przekazał Łukasz Wróblewski ze straży pożarnej.

Jak informują służby, samochodem podróżowały trzy osoby. Dwie z nich zdołały wydostać się o własnych siłach jeszcze przed przyjazdem ratowników. Obie zostały przebadane na miejscu i przetransportowane do szpitala.

Niestety, bilans tego tragicznego poranka jest dramatyczny. W wyniku wypadku życie stracił 36-letni mężczyzna. 

Trwa ustalanie okoliczności pożaru.

Źródło: RMF FM
Tagi: pożar samochodu

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