Tragiczny finał poszukiwań 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach

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Służby wyłowiły ciało 33-latka, który był poszukiwany na jeziorze Kisajno na Mazurach. Mężczyzna zaginął minionej nocy. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, ciało znaleziono niedaleko kei, na głębokości około 6 metrów.

Do zaginięcia doszło w jednym z portów w miejscowości Piękna Góra nad jeziorem Kisajno. Jak ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski, 33-latek wypoczywał tam wraz z dwoma znajomymi na housebocie. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz o trzecie miejsce podczas mistrzostw świata.

33-latek zszedł z łodzi po północy. Później ślad po nim zaginął

Według ustaleń reportera RMF FM po północy 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili jego zaginięcie.

Na miejscu, przy kei, gdzie zacumowany był houseboat, znaleziono jeden z jego klapków. Drugi znajdował się w pobliżu, w trzcinach.

Akcja ratunkowa na jeziorze Kisajno

Na jeziorze Kisajno trwały poszukiwania, w które zaangażowani byli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci oraz strażacy. Służby sprawdzały zarówno okolice brzegu, jak i dno jeziora.

W działaniach wykorzystywany był sonar, który pozwala przeszukiwać akwen pod powierzchnią wody.