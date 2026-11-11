„To samo zrobię w Elblągu”. 68-latek groził po ataku w Krakowie

RMF24

Publiczne pochwalanie zbrodni, kierowanie gróźb wobec innych osób czy wywołanie fałszywego alarmu bezmyślną wypowiedzią nie pozostają bezkarne. Przekonał się o tym m.in. 68-latek z Elbląga, który został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty po tym, jak wywołał awanturę w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu. Groził pracownikom i pochwalał przy tym działania 24-letniego zamachowca z Krakowa, który 7 listopada zabił 6 osób i ranił 15. Zapowiadał, że to samo zrobi w Elblągu. Działania mordercy wychwalał też 40-latek z Iławy i on również poniesie tego konsekwencje.

Co grozi za pochwalanie zbrodni lub grożenie lub fałszywy alarm?

Kodeks karny już za samo publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub roku więzienia. Za przestępstwo wywołania fałszywego alarmu poprzez sprowadzenie przekonania o zagrożeniu życie wielu osób grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratami. Kierowanie wobec innych osób gróźb i wzbudzenie w nich obawy ich spełnienia to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Jeden groził w urzędzie, drugi w sieci, obaj pochwalali zbrodnię. Zostali zatrzymani

Po tym, jak Polską wstrząsnęła tragiczna strzelanina, do której doszło na Rynku Głównym w Krakowie 7 listopada, a także teraz, gdy występuje ryzyko potencjalnych aktów dywersji i sabotażu, 10 listopada zatrzymano dwóch mężczyzn - 68-latka z Elbląga i 40-latka z Iławy.

68-latek wywołał awanturę w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu. Służby informują, że był wulgarny i miał kierować groźby wobec pracowników. Pochwalał przy tym działania zamachowcy z Krakowa i zapowiadał, że to samo zrobi w Elblągu. Wywołał tym realne poczucie zagrożenia wśród pracowników urzędu. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania przez policyjny patrol prewencji, a potem trafił do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzuty.

12 rannych wciąż w szpitalach. Ostatni dzień żałoby po sobotniej strzelaninie w Krakowie Dziś ostatni dzień żałoby w Krakowie po strzelaninie, do której doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym, gdzie 24-letni zamachowiec zastrzelił 6 osób i ranił 15, płoną setki zniczy, które stawiają mieszkańcy miasta. W krakowskich szpitalach przebywa…

Z kolei w Iławie policja dostała zgłoszenie, że jeden z mieszkańców gminy na swoim koncie na portalu społecznościowym grozi zamachem na życia innych osób, pochwalając działania zamachowcy z Krakowa. Policjanci od razu ustalili właściciela konta, a także zlokalizowali miejsce, gdzie przebywał. Zatrzymali 40-latka, który stwierdził, że post opublikował, będąc pod wpływem alkoholu. Nie potrafił wytłumaczyć, w jakim celu to zrobił, a kiedy wytrzeźwiał, to go skasował. Policjanci w mieszkaniu mężczyzny nie znaleźli nic, co by mogło sugerować, że miałby spełnić groźby dotyczące popełnienia przestępstwa. Prokurator zdecydował jednak o zastosowaniu policyjnego dozoru wobec mężczyzny.

Do ataku 24-letniego zamachowca z Ostrowa Świętokrzyskiego doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni bojowej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W mieszkaniu strzelca policja odnalazła siedem sztuk broni oraz trzy ciała z ranami postrzałowymi. To rodzice i siostra 24-latka.