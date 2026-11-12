Szpital w Bartoszycach bez ważnego oddziału

RMF24

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Od czwartku zawieszono działalność oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w szpitalu w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) - poinformowało tamtejsze starostwo powiatowe.

W zawierającym tylko jedno zdanie komunikacie o zawieszeniu działalności oddziału starostwo podało, że zawieszenie będzie trwało do końca lutego 2027 roku.

Dyrektor szpitala poinformował lokalne media, że powodem zawieszenia działalności był brak lekarzy specjalistów, którzy złożyli wypowiedzenia. Szpitalowi z tego powodu nie udało się zaplanować bezpiecznego funkcjonowania oddziału.

Szpital podaje na swoich stronach internetowych, że na zawieszonym oddziale było 10 łóżek ginekologicznych i 4 łóżka położnicze.

Ciężarne z Bartoszyc najbliższe szpitale położnicze mają w oddalonym o 71 km Olsztynie.