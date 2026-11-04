Szokujące nagranie z drogi. Kierowca Mercedesa zmusił karetkę do ucieczki na pobocze

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze krajowej między Oleckiem a Kowalami Oleckimi (woj. warmińsko-mazurskie). Kierowca Mercedesa, wykonując ryzykowny manewr wyprzedzania, zmusił jadącą z naprzeciwka karetkę pogotowia do gwałtownego zjechania na pobocze. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową, a sprawą zajęła się policja.

Do groźnego incydentu doszło 17 października. Kierowca Mercedesa nie upewnił się, czy może bezpiecznie wyprzedzać i zjechał na przeciwległy pas ruchu. W tym samym czasie z naprzeciwka nadjeżdżała karetka pogotowia, która miała włączone sygnały świetlne i dźwiękowe.

Kierowca ambulansu, by uniknąć zderzenia, musiał natychmiast zareagować i zjechać na pobocze.

Policja ukarała właściciela pojazdu

Nagranie z samochodowej kamery pozwoliło policji ustalić właściciela Mercedesa. Mężczyzna jednak odmówił wskazania osoby, która prowadziła pojazd w momencie wykroczenia.

W związku z tym został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych za niewskazanie kierującego pojazdem.

Policja przypomina, że każdy kierowca ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym, takim jak karetka pogotowia poruszająca się na sygnałach. W sytuacji zagrożenia należy niezwłocznie usunąć się z drogi, by umożliwić bezpieczny przejazd ratownikom.