Szokujące nagranie z drogi. Kierowca Mercedesa zmusił karetkę do ucieczki na pobocze

Do groźnego incydentu doszło 17 października. Kierowca Mercedesa nie upewnił się, czy może bezpiecznie wyprzedzać i zjechał na przeciwległy pas ruchu. W tym samym czasie z naprzeciwka nadjeżdżała karetka pogotowia, która miała włączone sygnały świetlne i dźwiękowe.
Kierowca ambulansu, by uniknąć zderzenia, musiał natychmiast zareagować i zjechać na pobocze.
Policja ukarała właściciela pojazdu
Nagranie z samochodowej kamery pozwoliło policji ustalić właściciela Mercedesa. Mężczyzna jednak odmówił wskazania osoby, która prowadziła pojazd w momencie wykroczenia.
W związku z tym został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych za niewskazanie kierującego pojazdem.
Policja przypomina, że każdy kierowca ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym, takim jak karetka pogotowia poruszająca się na sygnałach. W sytuacji zagrożenia należy niezwłocznie usunąć się z drogi, by umożliwić bezpieczny przejazd ratownikom.