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Szokująca śmierć 13-latka. Jest opinia medyków sądowych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (14:28)

Śmierć 13-latka z Arklit w województwie warmińsko-mazurskim wstrząsnęła lokalną społecznością. Sąsiedzi mówili o linczu. Prokuratura w Kętrzynie ma już opinię medyków sądowych. Według niej chłopiec zmarł na bagnach w wyniku wielu ciosów w głowę. Sprawcami zdarzenia miało być czterech dorosłych mężczyzn.

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Szokująca śmierć 13-latka. Jest opinia medyków sądowych
Chłopiec zmarł ciężko pobity na bagnach, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W maju tego roku we wsi Arklity pod Kętrzynem na podmokłym, zabagnionym terenie przy Jeziorze Arklickim znaleziono ciało 13-latka. Policja po zdarzeniu zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat, którzy mieli pobić chłopaka i zostawić go na bagnach. Jeden zatrzymany był pijany. Cała czwórka jest tymczasowo aresztowana. 

Jest opinia medyków sądowych

W ostatnich dniach uzyskaliśmy opinię z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Zakładu Medycyny Sądowej. Jest to opinia z przeprowadzonych oględzin i sekcji zwłok pokrzywdzonego. Wnioski z tej opinii są takie, iż biegli wskazują, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, która była wynikiem licznych obrażeń głowy, skutkujących utratą przytomności i obrzękiem mózgu. Biegli wskazują również, iż te obrażenia powstały najprawdopodobniej w wyniku działania narzędzi tępych, tępokrawędzistych - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Prokurator dodał, że ponieważ ofiara została pozostawiona na miejscu twarzą do dołu na błotnistym terenie „mogło dojść do zatkania otworów oddechowych i w rezultacie nastąpiła ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa”. 

Początkowo podawano, że chłopiec mógł się wręcz utopić. 

Narzędziami, o których napisali w opinii biegli, mogły być pięści lub buty. Jak informowała po zdarzeniu kętrzyńska prokuratura, jeden z zatrzymanych w tej sprawie miał uderzać 13-latka pięściami po głowie i kopać go. To miało u niego spowodować „ciężki uszczerbek na zdrowiu skutkujący zgonem pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia”. 

Osaczyli i ciężko pobili

Trzej pozostali zatrzymani i aresztowani w tej sprawie mężczyźni mają zarzuty dotyczące tego, że „działając wspólnie i w porozumieniu, biorąc udział w pościgu za 13-latkiem i osaczeniu go w terenie uniemożliwiającym ucieczkę oraz uniemożliwiając mu ucieczkę, mieli ułatwić wymienionemu wyżej podejrzanemu spowodowanie u małoletniego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego jego zgonem”.

Dodatkowo także wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut „nieudzielenia pomocy, znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia, 13-letniemu chłopcu, a także usiłowanie pobicia innego małoletniego pokrzywdzonego”.

Prokuratura na razie nie informuje o tym, czy uzyskana opinia biegłych spowoduje zmianę zarzutów podejrzanym. 

Śmierć 13-latka wywoła szok nie tylko w okolicy i kraju. Po zdarzeniu sąsiedzi mówili, że zmarły chłopak miał trudny charakter, który tłumaczono tym, że jako małe dziecko stracił matkę. Zabicie 13-latka na podmokłym terenie sąsiedzi określali jako lincz. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zabójstwo

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