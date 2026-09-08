"Stój, mistrzu, nie bój się”. Policjanci z Orzysza uratowali orła bielika

Policjanci dostrzegli orła bielika na wzgórzu pomiędzy miejscowościami Dziubiele a Suchy Róg. Mundurowi szybko zorientowali się, że zwierzę potrzebuje pomocy.
Okazało się, że bielik ma uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot i mogło zagrażać jego życiu.
Policjanci nie pozostali obojętni na los rannego ptaka. Zabezpieczyli go, dbając o jego bezpieczeństwo, a następnie przekazali pod opiekę specjalisty z Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Film z tej nietypowej interwencji policjanci opublikowali na Facebooku. Na nagraniu słychać, jak jeden z funkcjonariuszy próbuje uspokoić przestraszonego ptaka mówiąc do niego: "Stój, mistrzu, nie bój się”.
Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy, bielik otrzymał niezbędną pomoc i szansę na powrót do natury.