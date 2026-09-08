"Stój, mistrzu, nie bój się”. Policjanci z Orzysza uratowali orła bielika

RMF24

Niecodzienna interwencja w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci z komisariatu Policji w Orzyszu podczas rutynowego patrolu zauważyli dużego ptaka, który miał wyraźne trudności z poderwaniem się do lotu. Jak się okazało, był to orzeł bielik - jeden z największych i najbardziej majestatycznych ptaków drapieżnych występujących w Polsce.

Bielik miał uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot (screen z filmu opublikowanego przez policję)

Bielik miał uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot (screen z filmu opublikowanego przez policję)

Policjanci dostrzegli orła bielika na wzgórzu pomiędzy miejscowościami Dziubiele a Suchy Róg. Mundurowi szybko zorientowali się, że zwierzę potrzebuje pomocy.

Okazało się, że bielik ma uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot i mogło zagrażać jego życiu.

Policjanci nie pozostali obojętni na los rannego ptaka. Zabezpieczyli go, dbając o jego bezpieczeństwo, a następnie przekazali pod opiekę specjalisty z Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Film z tej nietypowej interwencji policjanci opublikowali na Facebooku. Na nagraniu słychać, jak jeden z funkcjonariuszy próbuje uspokoić przestraszonego ptaka mówiąc do niego: "Stój, mistrzu, nie bój się”.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy, bielik otrzymał niezbędną pomoc i szansę na powrót do natury.