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"Stój, mistrzu, nie bój się”. Policjanci z Orzysza uratowali orła bielika

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (19:54)

Niecodzienna interwencja w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci z komisariatu Policji w Orzyszu podczas rutynowego patrolu zauważyli dużego ptaka, który miał wyraźne trudności z poderwaniem się do lotu. Jak się okazało, był to orzeł bielik - jeden z największych i najbardziej majestatycznych ptaków drapieżnych występujących w Polsce.

"Stój, mistrzu, nie bój się”. Policjanci z Orzysza uratowali orła bielika
Bielik miał uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot (screen z filmu opublikowanego przez policję)

Policjanci dostrzegli orła bielika na wzgórzu pomiędzy miejscowościami Dziubiele a Suchy Róg. Mundurowi szybko zorientowali się, że zwierzę potrzebuje pomocy. 

Okazało się, że bielik ma uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot i mogło zagrażać jego życiu.

Policjanci nie pozostali obojętni na los rannego ptaka. Zabezpieczyli go, dbając o jego bezpieczeństwo, a następnie przekazali pod opiekę specjalisty z Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

Film z tej nietypowej interwencji policjanci opublikowali na Facebooku. Na nagraniu słychać, jak jeden z funkcjonariuszy próbuje uspokoić przestraszonego ptaka mówiąc do niego: "Stój, mistrzu, nie bój się”.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy, bielik otrzymał niezbędną pomoc i szansę na powrót do natury.

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF FM
Tagi: policja bielik
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