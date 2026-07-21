Śnięte ryby w jeziorze Gołdapiwo na Mazurach

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W jeziorze Gołdapiwo na Mazurach doszło do śnięcia ryb. Jak informują Wody Polskie, przyczyną jest najprawdopodobniej przyducha, czyli niedobór tlenu w wodzie. Stan zbiornika jest na bieżąco monitorowany.

Wśród śniętych ryb dominują stynki – gatunek szczególnie wrażliwy na wahania temperatury i spadki natlenienia wody. Obecnie nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby śniętych ryb – przekazała PAP Urszula Buzun z Wód Polskich w Białymstoku, instytucji zarządzającej jeziorem.

Wstępne ustalenia ekspertów wskazują, że do śnięcia ryb przyczyniły się wysokie temperatury i pogorszenie warunków tlenowych w wodzie. „Dalszy rozwój sytuacji oraz ryzyko kolejnych przypadków śnięcia ryb zależą od warunków meteorologicznych w najbliższych dniach. Sytuacja jest stale monitorowana” – podkreślają Wody Polskie.

Jak dotąd w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano podobnych przypadków śnięcia ryb.

Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W Polsce występują dwa jej rodzaje – morska oraz jeziorna, spotykana wyłącznie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Stynka jeziorowa jest uznawana za gatunek wymagający wyjątkowo czystej wody.