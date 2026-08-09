Śmiertelny wypadek na jeziorze. Zginął nastolatek

Nastolatek poruszał się na skuterze wodnym. Uderzył w motorówkę z dużą prędkością i zginął na miejscu.
O zdarzeniu poinformował nas szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
Według wstępnych ustaleń ojciec z synem pływali oddzielnie na dwóch skuterach wodnych - przekazała z kolei asp. szt. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Obaj mieli wymagane uprawnienia do pływania skuterami, a ojciec był trzeźwy. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki.
Motorówką podróżowało małżeństwo z Warszawy. Obydwoje byli trzeźwi, sternik posiada odpowiednie uprawnienia - dodała policjantka.
Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.
Jezioro Jagodne położone jest w woj. warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.