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Śmiertelny wypadek na jeziorze. Zginął nastolatek

Autor: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (19:37) Aktualizacja: Wczoraj, 9 sierpnia (20:32)

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak.

Śmiertelny wypadek na jeziorze. Zginął nastolatek
Fot. MOPR

Nastolatek poruszał się na skuterze wodnym. Uderzył w motorówkę z dużą prędkością i zginął na miejscu.

O zdarzeniu poinformował nas szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.

Według wstępnych ustaleń ojciec z synem pływali oddzielnie na dwóch skuterach wodnych - przekazała z kolei asp. szt. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Obaj mieli wymagane uprawnienia do pływania skuterami, a ojciec był trzeźwy. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki.

Motorówką podróżowało małżeństwo z Warszawy. Obydwoje byli trzeźwi, sternik posiada odpowiednie uprawnienia - dodała policjantka.

Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.

Jezioro Jagodne położone jest w woj. warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.


Źródło: RMF24
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