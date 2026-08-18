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Rozdają 300 zł na jesienny urlop 2026. Warmia i Mazury kuszą turystów nowym bonem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 sierpnia (12:49)

Planujesz jesienny odpoczynek? Już wkrótce będziesz mógł obniżyć koszty wyjazdu o 300 zł. Ruszają przygotowania do uruchomienia nowej edycji wsparcia dla podróżnych – tym razem pod nazwą „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”. Sprawdź, kto może skorzystać z elektronicznego kodu i w jakich terminach należy złożyć wniosek, aby nie przegapić darmowych środków na nocleg.

Rozdają 300 zł na jesienny urlop 2026. Warmia i Mazury kuszą turystów nowym bonem
Jezioro Jędzelewo w Starych Juchach jesienią /Shutterstock
  • Nowy czek turystyczny dofinansuje jesienne noclegi na Warmii i Mazurach.
  • Nabór dla pełnoletnich Polaków ruszy pod koniec września 2026 roku.
  • Bon można wykorzystać wyłącznie przy rezerwacji u właściciela obiektu.
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300 zł na urlop. Dla kogo nowy czek turystyczny?

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformowała o trwających przygotowaniach do uruchomienia programu „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”. Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich obywateli Polski, w tym również seniorów powyżej 60. roku życia oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 

Program ma na celu pobudzenie krajowego ruchu turystycznego i promocję Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego i bezpiecznego do wypoczynku.

Czek turystyczny będzie miał formę elektronicznego kodu przypisanego indywidualnie do każdego uczestnika. Wartość pojedynczego bonu wyniesie 300 zł i będzie można go wykorzystać jako dopłatę do noclegu w jednym z obiektów biorących udział w programie.

Trzy szanse na kasę. Oto harmonogram wniosków

Aby otrzymać czek, należy złożyć wniosek w jednej z trzech tur naboru, które zaplanowano na okres od 30 września do 30 listopada 2026 roku. Każda tura naboru ma swoje precyzyjnie określone daty:

  • I tura: od 30 września do 18 października 2026 (nabór wniosków od 29 września)
    II tura: od 20 października do 8 listopada (nabór od 19 października)
    III tura: od 10 do 30 listopada (nabór od 9 listopada)

Ważny warunek. Jak i gdzie zrealizujesz bon? 

Czek będzie można wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą minimum dwa noclegi. Ważne jest, aby rezerwacji dokonać bezpośrednio w wybranym obiekcie noclegowym – telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Nie będzie możliwości wykorzystania czeku poprzez zewnętrzne portale rezerwacyjne czy serwisy pośredniczące.

Lista obiektów, które przystąpią do programu, zostanie opublikowana w połowie września. Dzięki temu zainteresowani będą mogli odpowiednio wcześnie zaplanować swój jesienny wypoczynek i wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do swoich oczekiwań.

Skąd pochodzą pieniądze i jaki jest cel programu?

Wprowadzenie programu możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 4 miliony złotych, z czego 1,5 miliona pochodzi z dotacji ministerialnej. To część szerszego projektu, obejmującego również inne regiony przygraniczne – podlaskie, lubelskie i podkarpackie – które w ostatnich latach dotknięte były spadkiem liczby turystów oraz ograniczeniem inwestycji w branży turystycznej, co wynikało m.in. z niekorzystnej sytuacji geopolitycznej.

Dofinansowanie ma na celu nie tylko wsparcie turystów w organizacji wypoczynku, ale także odbudowę potencjału turystycznego regionów oraz poprawę ich wizerunku jako bezpiecznych i atrakcyjnych kierunków podróży po Polsce.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: bon turystyczny Warmia i Mazury
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