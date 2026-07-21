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Quady na granicy z Rosją. Polacy zatrzymani przez straż graniczną

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (09:22)

Niecodzienna interwencja straży granicznej na polsko-rosyjskim pograniczu. W zeszłą sobotę kamery monitoringu zarejestrowały pięciu mężczyzn, którzy postanowili przejechać się quadami wzdłuż pasa drogi granicznej. Na miejsce szybko ruszyły patrole z placówki straży granicznej w Grzechotkach. Mieszkańcy powiatów kolneńskiego, ostrołęckiego, bialskiego i bielskiego zostali zatrzymani i ukarani mandatami.

Quady na granicy z Rosją. Polacy zatrzymani przez straż graniczną
Zrzut ekranu/ Straż graniczna /materiały udostępnione

W zeszłą sobotę monitoring straży granicznej zarejestrował pięciu mężczyzn jadących quadami po pasie drogi granicznej na odcinku granicy polsko-rosyjskiej. 

Na miejsce szybko skierowano patrole SG.

Za nielegalną przejażdżkę każdy z uczestników otrzymał mandat w wysokości 500 złotych. 

To mieszkańcy powiatów kolneńskiego, ostrołęckiego, bialskiego i bielskiego.

Jak podkreślają funkcjonariusze, to nie pierwszy taki przypadek. W 2025 roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób, w 2024 – aż 148, a w tym roku –  to już 20. 

Przepisy są jasne

Straż graniczna przypomina, że wejście na pas drogi granicznej, fotografowanie strony rosyjskiej czy zlekceważenie znaku B-1 to wykroczenia, za które grożą wysokie mandaty. 

Za wejście na pas drogi granicznej można zapłacić do 500 złotych. Za fotografowanie strony rosyjskiej również możemy zapłacić mandat nawet w wysokości 500 złotych. 

Granica pod czujnym okiem kamer

Polsko-rosyjska granica jest stale monitorowana, a każde naruszenie przepisów jest szybko wychwytywane przez system kamer i patrolujących funkcjonariuszy. 

Straż graniczna apeluje do wszystkich turystów i mieszkańców regionu o rozwagę i przestrzeganie przepisów.

 

 

 

 

Źródło: RMF24

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