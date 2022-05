Kierowca bmw, który wczoraj nie zatrzymał się do policyjnej kontroli pod Augustowem i po pościgu doprowadził w Suwałkach do wypadku z radiowozem, miał do odbycia karę półtora roku więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM Według wstępnych ustaleń, sprawca miał być pod wpływem amfetaminy. Kierowca bmw oraz dwoje policjantów wciąż przebywają w szpitalu. Hospitalizacji nie wymaga już kierowca auta osobowego, w które kierowca uderzył w trakcie ucieczki. W trakcie ucieczki uderzył w osobówkę Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli w miejscowości Topiłówka koło Augustowa i uciekał przez prawie 30 kilometrów. W trakcie ucieczki sprawca uderzył w samochód osobowy marki Renault. Odjechał z miejsca zdarzenia i dotarł do Suwałk, gdzie na ulicy Bydgoskiej uderzył w próbujący go zatrzymać radiowóz. Hospitalizacji wymagały cztery osoby: kierowca bmw, dwóch funkcjonariuszy oraz prowadzący osobówkę, w którą podczas ucieczki uderzył sprawca. Okoliczności zdarzenia badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Zobacz również: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Zginął policjant na służbie

Opracowanie: Malwina Zaborowska