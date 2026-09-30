Pojemniki z łatwopalną substancją przy firmie w Elblągu. Szokujące ustalenia

RMF24

Policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzewanego o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym jednej z firm w Elblągu (Warmińsko-Mazurskie). Szybka akcja służb zapobiegła potencjalnej katastrofie, a na miejscu konieczna była ewakuacja 29 osób.

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie jednej z firm przy ul. Rybnej w Elblągu. Jeden z pracowników zauważył przy przyłączu gazowym dwa plastikowe pojemniki wypełnione łatwopalną substancją, prawdopodobnie benzyną. Obok znajdowały się również kable i baterie.

Na miejsce natychmiast wezwano policję, straż pożarną oraz dwa zespoły energetyczne ze względu na znajdującą się w pobliżu stację transformatorową Elbląg Zachód.

Służby zarządziły ewakuację 29 osób z okolicznych zakładów pracy i wydzieliły strefę niebezpieczną.

Zatrzymany były pracownik firmy

Policja ustaliła, że związek ze sprawą może mieć były pracownik firmy.

Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Wstępnie, podczas rozmowy z policjantami, przyznał się do umieszczenia pojemników z łatwopalną cieczą. Z jego relacji wynika, że działanie miało być wymierzone w byłego pracodawcę – poinformował nadkom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.

Mężczyzna usłyszy zarzut z art. 163 Kodeksu karnego, dotyczący sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.