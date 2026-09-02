Pęknięcia w budynku szkoły. Uczniowie muszą się uczyć zdalnie

RMF24

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzesinie (woj. warmińsko-mazurskie) została zamknięta decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie. Do 21 września 163 uczniów i 37 przedszkolaków będzie uczyć się zdalnie. Powodem są poważne pęknięcia w konstrukcji budynku i obawy o bezpieczeństwo dzieci.

Do 21 września uczniowie z Wrzesiny będą się uczyć zdalnie

Do 21 września uczniowie z Wrzesiny będą się uczyć zdalnie / Shutterstock

Uczniowie ze szkoły w Wrzesinie (woj. warmińsko-mazurskie) do 21 września będą uczyć się zdalnie, bo nadzór budowlany wstrzymał użytkowanie budynku – poinformował w środę wójt Jonkowa Jacek Jatkiewicz.

Chodzi o 163 uczniów i 37 przedszkolaków.

Ekspertyza techniczna i pilne działania

Jak dodał wójt, nadzór budowlany nakazał sporządzenie szczegółowej ekspertyzy technicznej.

Chodzi o pęknięcia wewnątrz i na zewnątrz na ścianach konstrukcyjnych budynku szkoły. Nadzór budowlany nakazał sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu obiektu m.in. ze szczególnym uwzględnieniem opinii geotechnicznej, wpływu odspajającej się części obiektu na pozostałe bryły budynku oraz stanu technicznego instalacji gazowej i elektrycznej – podkreślił wójt.

Ostatni przegląd budynku odbył się w grudniu 2025 roku. Wówczas naprawiono drobne usterki, jednak obecne uszkodzenia są znacznie poważniejsze. Szczególne zaniepokojenie budzi kotłownia z piecem gazowym, która znajduje się w uszkodzonej części budynku.

Nauka zdalna i organizacja transportu

Władze gminy zapewniają, że dzieci nie zostaną bez opieki. Do czasu zakończenia ekspertyz i ewentualnych napraw, uczniowie i przedszkolaki będą uczyć się zdalnie.

Pracujemy nad tym, żeby dzieci z Wrzesiny uczyły się w Jonkowie w godzinach niezbyt późnych, ponieważ rodzice wskazywali, że dzieci korzystają także z innych dodatkowych popołudniowych zajęć – zapewnia wójt Jatkiewicz.

Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jonkowie.

Przyczyny problemów – zmiany w otoczeniu szkoły

Nadzór budowlany zwraca uwagę, że wokół szkoły w ostatnich latach powstało wiele nowych budynków. To mogło wpłynąć na zmianę warunków gruntowo-wodnych i doprowadzić do niekontrolowanego osiadania budynku. Kluczowe będzie teraz ponowne zbadanie tych warunków i ustalenie, czy szkoła będzie mogła bezpiecznie być użytkowana.

Na razie nie wiadomo, kiedy uczniowie i przedszkolaki wrócą do swojej szkoły. Wszystko zależy od wyników ekspertyz i decyzji nadzoru budowlanego.