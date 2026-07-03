RMF24

Od soboty mieszkańcy Olsztyna muszą przygotować się na poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej. Tramwaje na wszystkich pięciu liniach zostaną wstrzymane na pięć dni. Powodem jest zaplanowany remont przejazdów drogowo-torowych oraz wymiana rozjazdu tramwajowego przy przystanku Dworzec Główny.

Przez pięć dni w Olsztynie nie będą kursować tramwaje. Wszystko z powodu remontu.

Roboty rozpoczną się w sobotni poranek na placu Konstytucji 3 Maja.

Jak poinformował rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Olsztynie, Mariusz Makówka, prace są konieczne ze względu na wieloletnią eksploatację infrastruktury tramwajowej.

Naprawy obejmą miejsca użytkowane już od 15 lat.

Nie są to prace gwarancyjne, bo minął za długi okres. Za te naprawy zapłaci MPK ze swojego budżetu – wyjaśnił rzecznik.

Koszt remontu oszacowano na 2 miliony złotych.

Komunikacja zastępcza dla pasażerów

W czasie remontu tramwaje nie będą kursować na żadnej z linii. W zamian uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, która ma zapewnić mieszkańcom możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście.

Jak zapewnia MPK, termin prac został wybrany nieprzypadkowo.

Remont był wcześniej zaplanowany i jest celowo robiony w okresie, w którym ruch, zarówno pasażerów jak i samochodów, z powodu wakacji jest mniejszy – zaznaczył Mariusz Makówka.

Prace potrwają pięć dni, a po ich zakończeniu tramwaje wrócą na swoje trasy.

Mieszkańcy Olsztyna muszą jednak liczyć się z czasowymi niedogodnościami i planować podróże z wyprzedzeniem.