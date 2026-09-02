Odwrotnie przypisali głosy w wyborach prezydenckich. Jest ruch prokuratury

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Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec siedmiorga członków obwodowej komisji wyborczej w gminie Sępopol. Doszło tam do błędu w wynikach głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 roku.

O decyzji poinformował w środę szef tej prokuratury Mirosław Żoch. Białostocka prokuratura zajmowała się tą sprawą, bo została przez prokuraturę regionalną wskazana do prowadzenia tego postępowania.

Komisja odwrotnie przypisała głosy

Śledztwo dotyczyło obwodowej komisji wyborczej nr 4 w gminie Sępopol, która miała swoją siedzibę w podstawówce w Dzietrzychowie i głosowania z 1 czerwca ubiegłego roku. Badając jego wyniki, prokuratura ustaliła, że komisja odwrotnie przypisała kandydatom liczbę uzyskanych przez nich głosów. W ocenie śledczych stało się to nieumyślnie.

Okazało się, że po prawidłowym przeliczeniu wyjętych z urny kart do głosowania i ustaleniu liczby głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, komisja nie zweryfikowała poprawności dokonanych obliczeń i danych wprowadzonych do aplikacji dostarczonej jej wraz z systemem teleinformatycznym. Nie sprawdziła też zgodności i poprawności danych z wydrukowanego projektu protokołu głosowania z ustalonymi wynikami głosowania przekazanymi uprzednio operatorowi informatycznej obsługi komisji.

W ten sposób ostatecznie doszło do błędnego przypisania w protokole liczby głosów oddanych na kandydatów. Zapisano, że Rafał Trzaskowski dostał 155 głosów, a Karol Nawrocki otrzymał 91 głosów. W rzeczywistości było odwrotnie.

Złożyli wyjaśnienia i wyrazili skruchę

Członkom komisji prokuratura zarzuciła niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie i wyrządzenie istotnej szkody interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów.

Jak poinformowała prokuratura, sześcioro z siedmiorga członków komisji przyznało się, podejrzani złożyli wyjaśnienia i wyrazili skruchę. Po analizie dowodów śledczy ocenili, że są przesłanki do warunkowego umorzenia tego postępowania.

Zrealizowane w toku śledztwa czynności procesowe w sposób jednoznaczny potwierdziły sprawstwo podejrzanych. Jednocześnie prokurator uznał, że stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny a dotychczasowa niekaralność oraz warunki i właściwości osobiste podejrzanych w pełni przemawiają za zastosowaniem tego środka - powiedział prok. Żoch.

Dlatego do Sądu Rejonowego w Bartoszycach został skierowany pod koniec sierpnia taki wniosek. Chodzi o warunkowe umorzenie postępowania karnego z dwuletnim okresem próby i o orzeczenie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.