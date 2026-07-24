Nowy skwer w Braniewie ucierpiał po ulewach. Przelały się dwa zbiorniki

Według władz miasta do zbiorników napływało więcej wody, niż mogły odprowadzić. Strażacy wskazali, że problemem były zatkane przepusty, które utrudniały odpływ. Po ich udrożnieniu poziom wody zaczął się obniżać.
W wyniku przelania zbiorników uszkodzona została gminna droga, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Zniszczeniu uległo również nowo zagospodarowane otoczenie jednego ze zbiorników. Inwestycja, zakończona zaledwie kilka miesięcy temu, kosztowała około 5 mln zł.
Trudno na razie oszacować nam straty spowodowane przelaniem się wody ze zbiornika. Ulica nadaje się do użytku, chodnik i ścieżka rowerowa są zniszczone. Tak samo zagospodarowanie zbiornika. Aż serce boli, jak się na to patrzy – powiedział Sielicki.
W piątek w Warmińsko-Mazurskiem nadal ma padać, momentami intensywnie.