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Nowy skwer w Braniewie ucierpiał po ulewach. Przelały się dwa zbiorniki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (12:16)

Po kilku dniach intensywnych opadów deszczu w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do przelania dwóch zbiorników retencyjnych – jednego znajdującego się na terenie jednostki wojskowej, a drugiego w granicach miasta. Jak zapewnił burmistrz Tomasz Sielicki, sytuacja została opanowana i nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani konieczności przeprowadzania ewakuacji.

Nowy skwer w Braniewie ucierpiał po ulewach. Przelały się dwa zbiorniki
Obfite deszcze doprowadziły do podtopień w Braniewie (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Według władz miasta do zbiorników napływało więcej wody, niż mogły odprowadzić. Strażacy wskazali, że problemem były zatkane przepusty, które utrudniały odpływ. Po ich udrożnieniu poziom wody zaczął się obniżać.

W wyniku przelania zbiorników uszkodzona została gminna droga, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Zniszczeniu uległo również nowo zagospodarowane otoczenie jednego ze zbiorników. Inwestycja, zakończona zaledwie kilka miesięcy temu, kosztowała około 5 mln zł.

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Trudno na razie oszacować nam straty spowodowane przelaniem się wody ze zbiornika. Ulica nadaje się do użytku, chodnik i ścieżka rowerowa są zniszczone. Tak samo zagospodarowanie zbiornika. Aż serce boli, jak się na to patrzy – powiedział Sielicki.

W piątek w Warmińsko-Mazurskiem nadal ma padać, momentami intensywnie.

Źródło: RMF24/PAP

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