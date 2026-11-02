Nowa brygada będzie czuwać nad obwodem królewieckim. Wojsko ujawnia jej zadania

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W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza gotowy do działania w regionach przygranicznych. W ramach tych działań, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, która do końca tego roku ma stać się Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Pogranicza, będzie miała nowe zadania związane z obroną granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Zadania i termin pełnej gotowości

Komponent Obrony Pogranicza tworzą cztery brygady - te, które są najbardziej wysunięte: Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska oraz Przemyska. Będą zarządzać infrastrukturą „Tarczy Wschód”. Warmińsko-Mazurska będzie czuwać nad obwodem królewieckim.

Monitorowanie pogranicza, bycie w gotowości do działania - wsparcia straży granicznej, a później przejęcia odpowiedzialności od straży granicznej za obronę granicy, nie ochronę granicy - te nowe zadania jednostki w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim wymienił jej dowódca, płk Cezary Kiszkowiak, oficer Wojska Polskiego z wieloletnim doświadczeniem dowódczym, sztabowym i międzynarodowym.

Dodał, że nie chodzi o ochronę, a obronę granicy, bo jednostka nie ma zastępować straży granicznej. Podkreślił, że najpóźniej do końca roku jednostka zostanie przeformowana, natomiast gotowość zostanie osiągnięta w ciągu najbliższych dwóch lat. Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, trwa doposażanie żołnierzy.

Obwód królewiecki znajduje się przy tzw. Przesmyku Suwalskim. To wąski pas terytorium Polski wokół Suwałk i Augustowa, łączący Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią, często nazywany „piętą achillesową” NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego.

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Fot. 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Pogranicza / materiały udostępnione

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Wyk. Adam Ziemienowicz / PAP