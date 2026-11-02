Nowa brygada będzie czuwać nad obwodem królewieckim. Wojsko ujawnia jej zadania

Zadania i termin pełnej gotowości
Komponent Obrony Pogranicza tworzą cztery brygady - te, które są najbardziej wysunięte: Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska oraz Przemyska. Będą zarządzać infrastrukturą „Tarczy Wschód”. Warmińsko-Mazurska będzie czuwać nad obwodem królewieckim.
Monitorowanie pogranicza, bycie w gotowości do działania - wsparcia straży granicznej, a później przejęcia odpowiedzialności od straży granicznej za obronę granicy, nie ochronę granicy - te nowe zadania jednostki w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim wymienił jej dowódca, płk Cezary Kiszkowiak, oficer Wojska Polskiego z wieloletnim doświadczeniem dowódczym, sztabowym i międzynarodowym.
Dodał, że nie chodzi o ochronę, a obronę granicy, bo jednostka nie ma zastępować straży granicznej. Podkreślił, że najpóźniej do końca roku jednostka zostanie przeformowana, natomiast gotowość zostanie osiągnięta w ciągu najbliższych dwóch lat. Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, trwa doposażanie żołnierzy.
Obwód królewiecki znajduje się przy tzw. Przesmyku Suwalskim. To wąski pas terytorium Polski wokół Suwałk i Augustowa, łączący Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią, często nazywany „piętą achillesową” NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W zeszłym roku brytyjski dziennik „The Sun” ostrzegał, że Rosja może przygotowywać się do kolejnej inwazji w Europie. Wysoki rangą oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego Philip Ingram stwierdził, że Władimir Putin może podjąć próbę zajęcia przesmyku suwalskiego.