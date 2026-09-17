Niespodziewany „gość” w uchu 5-latka. Przerażona rodzina szukała pomocy w środku nocy

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Nocny dyżur w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przyniósł nietypowy przypadek. Do szpitala zgłosiła się rodzina z pięcioletnim dzieckiem, w uchu którego znalazła się... mucha. Dzięki szybkiej interwencji specjalistów sytuację udało się opanować, a mały pacjent mógł wrócić do domu.

W środku nocy do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Olsztynie zgłosiła się rodzina z pięcioletnim chłopcem. Powód wizyty był nietypowy, choć wśród dzieci nie tak rzadki – w uchu dziecka znalazło się ciało obce. Tym razem jednak nie był to fragment zabawki, koralik czy kawałek waty, jak często bywa w takich przypadkach. „Pasażerem na gapę" okazała się mucha, która najwyraźniej postanowiła spędzić noc w przewodzie słuchowym malucha.

Lekarze w akcji. Pomógł specjalistyczny sprzęt

Na szczęście na dyżurze obecny był doświadczony specjalista otorynolaryngologii. Lekarz sprawnie i bezpiecznie usunął owada z ucha dziecka, wykorzystując do tego ssak oraz specjalistyczne kleszczyki. Cała procedura została przeprowadzona szybko, a przede wszystkim bezpiecznie, co pozwoliło uniknąć powikłań i przyniosło ulgę małemu pacjentowi oraz jego rodzicom.

Żywy owad w uchu to ogromny ból i stres

Obecność żywego owada w przewodzie słuchowym może powodować szereg nieprzyjemnych objawów. Dziecko może odczuwać silny dyskomfort, ból, uczucie rozpierania, a nawet słyszeć niepokojące dźwięki, które generuje poruszający się w uchu owad. Takie sytuacje są nie tylko stresujące, ale też potencjalnie niebezpieczne – owad może uszkodzić delikatne struktury ucha, a nieprawidłowa próba usunięcia ciała obcego może prowadzić do powikłań, takich jak uszkodzenie przewodu słuchowego czy błony bębenkowej.

Nigdy nie rób tego sam! Lekarze apelują do rodziców

Specjaliści podkreślają, że w przypadku podejrzenia obecności żywego ciała obcego w uchu – szczególnie u dziecka – nie należy podejmować samodzielnych prób jego usunięcia przy pomocy patyczków higienicznych, pęsety czy innych przedmiotów. Takie działania mogą spowodować wepchnięcie ciała obcego głębiej lub uszkodzenie ucha. Najbezpieczniej jest jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczeniem.