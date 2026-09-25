Naukowcy sprawdzą, czy udało się odnaleźć szczątki wuja Mikołaja Kopernika

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To może być sensacyjne znalezisko. Naukowcy i archeolodzy nie wykluczają, że wśród znalezionych w Archikatedrze we Fromborku szczątków biskupów może być wuj Mikołaja Kopernika - Łukasz Watzenrode. Potrzebne są jednak dodatkowe badania genealogiczne.

Projekt „Copernicus 2043” poświęcony jest badaniom pochówków znajdujących się we wnętrzu fromborskiej katedry, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc spoczynku biskupów i kanoników warmińskich.

Poszukiwania pochówku wuja Mikołaja Kopernika. Weszliśmy do krypty [ZDJĘCIA] W katedrze we Fromborku w Warmińsko-Mazurskiem trwają poszukiwania pochówku wujka Mikołaja Kopernika - biskupa Łukasza Watzenrode. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski, jako pierwszy dziennikarz, mógł zajrzeć do badanej krypty, która ostatni raz…

Naukowcy natrafili na szczątki wuja Mikołaja Kopernika?

Jednym z głównych celów projektu są poszukiwania miejsca pochówku biskupa Łukasza Watzenrodego – wuja Mikołaja Kopernika – oraz pozyskanie materiału, który w przyszłości mógłby pozwolić na przeprowadzenie badań genetycznych i porównanie go z materiałem pochodzącym z domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika.

Możemy stwierdzić, że dewastacja katedry we Fromborku w wyniku działań w trakcie potopu szwedzkiego była znacznie większa, niż do tej pory przypuszczaliśmy. Najprawdopodobniej w tamtym czasie zostały zniszczone, ograbione i przemieszane pochówki wszystkich zacnych mieszkańców Warmii, w tym biskupów warmińskich, którzy byli wtedy pochowani właśnie w katedrze we Fromborku - mówi Robert Szaj, organizator badań z fundacji Nicolaus Copernicus.

Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że z pewnym prawdopodobieństwem odnaleźliśmy szczątki części biskupów, w tym być może również biskupa Łukasza Watzenrode, ale nadal czekają nas prace badawcze związane z badaniami zarówno genetycznymi jak i dalszymi badaniami, które mogłyby wykluczyć, że w innych miejscach mogą być pochowani biskupi - dodał.

W pochówkach kanoników znaleziono różańce, kielichy z hostiami z drewna, ze skóry oraz z papieru. To także największy tego typu zbiór w Polsce. Do tej pory spotykane były zazwyczaj kielichy drewniane. Kielichy skórzane i papierowe są praktycznie niespotykane. W takcie badań zidentyfikowano elementy szat liturgicznych i obszycia trumien. Z innych tekstyliów pozyskano m.in. poduszki jedwabne, fragmenty dalmatyk i paliuszy. Te znaleziska tworzą jeden z najcenniejszych w Polsce zespołów tkanin sepulkralnych (pogrzebowych) z okresu od początku XVIII do początku XX wieku. Szczątki i tekstylia przetrwały dzięki specyficznemu mikroklimatowi krypty.

Poszukiwania szczątków wuja Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku / RMF FM

Poszukiwania szczątków wuja Mikołaja Kopernika / RMF FM