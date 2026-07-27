Naklejki z kodem QR na Mazurach. Co oznaczają?

RMF24

Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, m.in. w niektórych portach, możecie znaleźć stworzone przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe naklejki z QR kodem. To z jednej strony dostęp do stacji pogodowych. Z drugiej prośba o niewielkie darowizny.

Ratownicy podkreślają, że mają pieniądze na bieżące funkcjonowanie, ale problem robi się np. w przypadku awarii sprzętu.

Mamy zapewnione funkcjonowanie do końca roku, jeżeli chodzi o zasoby kadrowe. Naszą bolączką jest starzejący się sprzęt - mówi szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.

Tylko w tym miesiącu mieliśmy 3 poważne awarie przekładni. Każda taka usterka to kwota rzędu 30 tysięcy złotych za naprawę. Do takich awarii dochodzi nie ze złych umiejętności naszych sterników, ale z wyeksploatowania naszych jednostek, które mają kilkanaście, a niektóre nawet kilkadziesiąt lat. Ten sprzęt działa w trudnych warunkach, pod dużym obciążeniem - tłumaczy.

Naklejka z kodem QR / materiały udostępnione

Ratownicy MOPR apelują do wszystkich, którym bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nie jest obojętne.

Skanując QR kod można też w jednym miejscu znaleźć dostęp do stacji pogodowych, które są umieszczone na bazach MOPR, ściągnąć aplikacje Żegluj oraz Ratunek, czy przeczytać o oznakowaniu mielizn na jeziorach.

Nikogo nie zmuszamy do wpłat i zaznaczamy, że nie oczekujemy też konkretnych kwot. Każda złotówka się liczy. Mając taki bufor finansowy bufor bezpieczeństwa, będziemy mogli spać spokojnie, bo w przypadku awarii będziemy mogli szybko dokonać naprawy i przywrócić daną łódź ratowniczą do służby - dodaje Sroka.

Ratownicy zapewniają, że w dalszym ciągu będą walczyć o systemowe rozwiązanie ich finansowania, aby z góry mieli zapewniony budżet na cały rok, bez konieczności stawania w konkursach.

Naklejki z kodami QR odsyłają do strony https://mopr.com.pl/wplata/