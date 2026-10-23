„Najechał na stalową linę”. Tragiczny wypadek przy zamku w Barcianach

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Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Barcianach w powiecie kętrzyńskim (woj. warmińsko-mazurskie). 28-letni kierowca quada zmarł po najechaniu na stalową linę.

Informacja o wypadku trafiła do służb w czwartek ok. godz. 17. Jak informuje olsztyńska prokuratura, 28-letni jechał kierował quadem po terenie przyległym do zamku w Barcianach, a jego pasażerem był 12-latek.

Najechał na stalową linę, rozciągniętą na wysokości ok. 0,5 metra nad ziemią pomiędzy murem zamku a pobliskim drzewem. Lina była jasnego koloru i znajdowały się na niej fragmenty materiału koloru czerwonego - relacjonuje Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Stalowa lina uderzyła 28-latka. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu w Kętrzynie.

Jak informuje policja, 12-letni pasażer quada nie miał widocznych obrażeń, ale został przewieziony na badania do szpitala w Olsztynie.

Śledztwo wszczęte po wypadku dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie. W poniedziałek ma odbyć się sekcja zwłok 28-latka.