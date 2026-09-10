RMF24

W dniach 12–13 września 2026 roku Olsztynek po raz kolejny stanie się areną finałowej rundy Mistrzostw Polski w Ultimate Frisbee w kategorii Mixed. Zespół, który zdobędzie złoto, umocni swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Zaledwie kilka tygodni przed finałami w Olsztynku, dwie czołowe polskie drużyny – Savage Ultimate oraz Aethers Warsaw – reprezentowały nasz kraj na WFDF World Ultimate Club Championships (WUCC) 2026 w irlandzkim Limerick. To najważniejsze klubowe wydarzenie w kalendarzu światowego Ultimate, odbywające się co cztery lata. W tym roku zgromadziło 136 drużyn z 38 krajów i ponad 3200 sportowców.

Obie polskie ekipy rywalizowały w Limerick w dywizji Mixed na przestrzeni ośmiu dni – od 15 do 22 sierpnia. Obie ekipy mierzyły się z innymi rywalami z całego świata, zdobywając bezcenne doświadczenie na najwyższym poziomie.

Mistrzowie frisbee zmierzą się w Olsztynku (fot. Ultimate Frisbee Olsztyn) / materiały udostępnione

Mistrzostwa Polski w kategorii Mixed są podstawową drogą kwalifikacyjną do światowego czempionatu. To właśnie wyniki osiągane na polskich boiskach decydują o tym, które kluby otrzymają rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate (PSGU) i staną do walki z najlepszymi drużynami globu.

W 2023 roku Savage Ultimate obronił tytuł Mistrzów Polski, ale w 2024 musiał uznać wyższość warszawskiej 4hands Warszawa. W 2025 Savage Ultimate odbiło tytuł z rąk warszawskiej drużyny.

Mistrzostwa odbywają się pod patronatem burmistrza Olsztynka Roberta Waraksy. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.

