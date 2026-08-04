Milionowy przemyt udaremniony. Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku

RMF24

Policjanci z Olsztyna wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili spektakularną akcję, podczas której zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o nielegalny przewóz i przechowywanie wyrobów akcyzowych. Na miejscu zabezpieczono ogromne ilości e-papierosów oraz tradycyjnych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 3 miliony złotych.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali trzech mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którzy posiadali ogromne ilości nielegalnych e-papierosów.

Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad trzy miliony złotych.

Zatrzymania na gorącym uczynku

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, cała akcja rozegrała się na terenie Gdańska, tuż przed jednym z magazynów.

To właśnie tam, w budynku oraz w samochodach dostawczych, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 23 tysiące jednorazowych e-papierosów z płynem nikotynowym oraz ponad 15 tysięcy tradycyjnych papierosów.

Fot. Policja

Policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku 21, 22 i 57 lat. Przedstawiono im już zarzuty związane z popełnieniem przestępstwa skarbowego.

Zatrzymanym grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności.