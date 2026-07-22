Lasy pełne tajemnic. Odkryto szczątki żołnierzy z II wojny światowej

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W lasach Nadleśnictwa Spychowo na Warmii i Mazurach archeolodzy natrafili na wojenne groby z czasów II wojny światowej. Podczas badań ekshumacyjnych odkryto szczątki 18 niemieckich żołnierzy poległych w 1945 roku. Prace prowadzone były w rejonie Szlaku Fortyfikacji Szczycieńskiej Pozycji Leśnej.

Województwo warmińsko-mazurskie kryje wiele pamiątek po burzliwych wydarzeniach XX wieku. Schrony i umocnienia z czasów wojennych można zobaczyć wybierając się choćby na Szlak Fortyfikacji Szczycieńskiej Pozycji Leśnej. W pobliżu trasy znajdują się także wojenne groby, które przez lata pozostawały ukryte w gęstwinie lasu. Dzięki pracy archeologów, udało się je zlokalizować i przebadać.

Zdjęcie ilustracyjne(źródło: Nadleśnictwo Spychowo) / materiały udostępnione

Odnaleziono szczątki 18 osób

W czerwcu Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych „Pomost” przeprowadziła sondażowe prace ekshumacyjne na terenie Nadleśnictwa Spychowo – czytamy na stronie Nadleśnictwa Spychowo. Badania objęły trzy lokalizacje, w których znajdowały się groby żołnierzy niemieckich z 1945 roku.

Podczas kilkudniowych prac odnaleziono szczątki łącznie 18 osób. Dwa z odkrytych grobów miały charakter zbiorowy, natomiast jeden był grobem pojedynczym. Największa mogiła, w której spoczywało 11 żołnierzy, była niestety wielokrotnie plądrowana. Eksperci przypuszczają, że przyczyną dewastacji była jej odległa lokalizacja, z dala od ludzkich siedzib, co sprzyjało bezkarności sprawców.

Prace ekshumacyjne mają na celu nie tylko odnalezienie i zabezpieczenie szczątków poległych, ale także ochronę miejsc spoczynku przed dalszym zniszczeniem. Dzięki badaniom możliwe jest przeniesienie szczątków na właściwe cmentarze oraz przywrócenie tożsamości ofiarom wojny.