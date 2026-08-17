Krutek żegna Mazury. Bocian-celebryta odleciał do ciepłych krajów

RMF24

Krutek, najbardziej znany bocian Mazur, rozpoczął swoją migrację na południe. Jego podróż, jak co roku, będzie śledzona przez tysiące internautów i przyrodników dzięki nadajnikowi GPS. Czy tym razem wybierze tę samą trasę?

Bocian z Mazur wyrusza w świat

W niedzielę Mazurski Park Krajobrazowy poinformował, że Krutek – bocian, który stał się symbolem Krutyni i całych Mazur – opuścił już Polskę i rozpoczął swoją jesienną wędrówkę na południe.

Jak przekazali przyrodnicy, jego lot będzie śledzony dzięki nadajnikowi GPS.



Dziś, 16 sierpnia, bocian Krutek rozpoczął swoją kolejną jesienną wędrówkę. Przed nim długa droga na południe. Będziemy oczywiście śledzić jego kolejne etapy i sprawdzać, czy tym razem wybierze podobną trasę i miejsca postoju jak podczas poprzedniej migracji. Trzymamy kciuki za dobry wiatr, sprzyjającą termikę i bezpieczną podróż – napisali strażnicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego w mediach społecznościowych.

Krutek – bocian z historią

Krutek nie jest zwykłym bocianem. Jego losy śledzą tysiące osób w całej Polsce. Jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Od tego czasu jego życie jest pod stałą opieką przyrodników, a dzięki nadajnikowi GPS każdy może obserwować, jak co roku wraca z Afryki na Mazury.

W tym roku Krutek przyleciał na Mazury już pod koniec lutego, mimo trudnych warunków pogodowych i zalegającego śniegu. Jego pojawienie się było dla wielu mieszkańców znakiem nadchodzącej wiosny po długiej, srogiej zimie.

Rodzinna rewolucja w gnieździe Krutka

Ten rok był dla Krutka wyjątkowy – po raz pierwszy został ojcem. Do wyremontowanego gniazda przyleciała partnerka, a wkrótce pojawiły się jaja. Z pięciu wyklutych piskląt cztery przeżyły i pod czujnym okiem rodziców rosły w siłę.

W lipcu młode bociany rozpoczęły naukę latania, a Krutek, gdy w gnieździe zrobiło się ciasno, zbudował sobie tymczasowe lokum, cały czas doglądając potomstwa.