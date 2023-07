W byłej Kwaterze Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach koło Węgorzewa na Mazurach ruszyły prace ziemne, które mają odsłonić znalezione kilka tygodni temu torowisko wąskotorówki. W głębokim na 1,5-metra dole odsłonięte są resztki wagonika. W pobliżu znaleziono też sporo śmieci - talerzy i butelek.

Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH) z czasów II wojny światowej znajduje się 8 kilometrów od Węgorzewa. W latach 1940-1944 zbudowano dla potrzeb 40 najwyższych generałów i feldmarszałków, 1500 oficerów i żołnierzy Wehrmachtu około 250 obiektów, w tym 30 schronów żelbetowych, które niezniszczone zachowały się do naszych czasów. Niemcy nie zdążyli wysadzić schronów, zostały one opuszczone bez walki przez wojska Wehrmachtu w styczniu 1945.

Kolejne odkrycie w Mamerkach

Na przestrzeni lat w kompleksie bunkrów kilkukrotnie szukano już m.in. słynnej bursztynowej komnaty. Prowadzone były m.in. odwierty w fundamencie niedokończonego bunkra, gdzie georadar wykrył anomalie. Na początku czerwca poinformowano, że jedno ze stowarzyszeń archeologicznych dokonało ciekawego znaleziska.

Niedaleko wspomnianego bunkra na głębokości 1,5-metra znaleziono fragment torowiska wąskotorówki oraz resztki wagonika (koła). To nieznane dotąd torowisko, które mogło być używane np. do transportu ciężkich stalowych elementów do budowy bunkra. Mamy tutaj też dużo śmieci - butelki, talerze, być może było tutaj wysypisko - mówi Bartłomiej Plebańczyk, zarządca bunkrów.

We wtorek mała koparka odsłaniać będzie ziemię na lewo i prawo od znalezionych torów. Dzięki temu będzie można zobaczyć, czy torowisko ciągnie się dalej.