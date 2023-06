Kolejny dziwny przedmiot przedmiot przypominający balon znaleziono w województwie warmińsko-mazurskim. W powiecie braniewski policja zabezpieczyła obiekt i przekazała go wojsku. Na powierzchni "balonu" znajdować się mają napisy w języku rosyjskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Warmińsko-mazurska policja potwierdziła, że zabezpieczyła w powiecie braniewskim przedmiot przypominający balon. "Przekazaliśmy go wojsku"- podał Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i dodał, że to do czego służy przedmiot i jakie napisy na nim się znajdują zbada polska armia.



Około 12.00 w piątek policjanci z Braniewa dostali zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który zawiadomił, że znalazł przedmiot przypominający balon. Na miejsce pojechał patrol policjantów, którzy potwierdzili, że taki przedmiot się tam znajduje.

To już kolejny taki incydent na Warmii i Mazurach. Odnajdywano balony, które badało wojsko. O efektach tych badań nie poinformowano opinii publicznej. Nieoficjalnie mówiło się, że mogą to być balony meteorologiczne. Takie obiekty spadły m.in. pod Szczytnem na nieczynnym poligonie oraz pod Ełkiem kilkanaście kilometrów od poligonu, na którym ćwiczą na co dzień wojska NATO z Orzysza.

3 czerwca informowaliśmy o znalezieniu na Mazurach szczątków urządzenia, na którym widniały napisy cyrylicą.

Prawdziwe przeznaczenie przedmiotu znalezionego w piątek w Warmińsko-Mazurskim bada wojsko. Jest możliwe, że to jedynie balon meteorologiczny.