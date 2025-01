Do szkoły w Szkotowie uczęszczało ok. 100 uczniów i przedszkolaków, uczyło ok. 20 nauczycieli. Lekcji nie ma, zostały przeniesione do oddalonej o kilka kilometrów miejscowości Rogoż, do tamtejszej szkoły.

Pożar szkoły w Szkotowie / Starostwo Powiatowe w Nidzicy /

W poniedziałek wieczorem rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański informował, że ogień pojawił się na poddaszu szkoły ok. godz 19:00. Nikomu nic się nie stało.