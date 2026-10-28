Kilka osób trafiło do szpitala. Poważny wypadek autobusu w Olsztynie

Trasa Olsztyn - Wadąg jest zablokowana po tym, jak na ul. Jagiellońskiej doszło do wypadku. Według wstępnych ustaleń policji kierowca Mercedesa nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej.
6 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Pozostałe osoby są badane na miejscu zdarzenia - poinformowały służby.
Objazd od strony Wadąga możliwy jest przez miejscowość Kieźliny. Od strony Olsztyna ruchem kieruje policja.