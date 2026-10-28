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Kilka osób trafiło do szpitala. Poważny wypadek autobusu w Olsztynie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (11:03)

6 osób trafiło do szpitala po tym, jak na ul. Jagiellońskiej na trasie Olsztyn - Wadąg w województwie warmińsko-mazurskim doszło do zderzenia autobusu z osobówką. Droga jest zablokowana.

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Kilka osób trafiło do szpitala. Poważny wypadek autobusu w Olsztynie
Fot. Komenda Miejska Policji w Olsztynie /Policja

Trasa Olsztyn - Wadąg jest zablokowana po tym, jak na ul. Jagiellońskiej doszło do wypadku. Według wstępnych ustaleń policji kierowca Mercedesa nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej

6 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Pozostałe osoby są badane na miejscu zdarzenia - poinformowały służby.

Objazd od strony Wadąga możliwy jest przez miejscowość Kieźliny. Od strony Olsztyna ruchem kieruje policja.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

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