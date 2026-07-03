RMF24

Do niebezpiecznego incydentu doszło na jeziorze Mamry w gminie Pozezdrze (Warmińsko-Mazurskie). 47-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wypłynął łodzią motorową, zabierając ze sobą troje dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat. W trakcie rejsu sternik zasnął, pozostawiając dzieci bez opieki na środku jeziora. Został zatrzymany. Pijanego mężczyznę przewieziono na komendę w Węgorzewie. Tam zaatakował policjantów.

Policja z Węgorzewa poinformowała, że 47-letni mężczyzna wypłynął łodzią motorową na jezioro Mamry i zabrał na pokład dzieci w wieku 6,7 i 11 lat.

Gdy byli na wodzie pijany sternik zasnął. Wtedy jedno z dzieci zadzwoniło do matki i powiedziało jej, że nie ma z ojcem kontaktu, bo śpi.

Na miejsce skierowano ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policję. Po dotarciu do łodzi ratownicy przekazali 47-letniego mieszkańca województwa pomorskiego funkcjonariuszom policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę matki jednego z nich.

Agresja wobec policjantów

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. Po przewiezieniu na komendę w Węgorzewie 47-latek stał się agresywny.

Znieważał policjantów słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, a następnie uderzył głową jednego z nich, naruszając jego nietykalność cielesną – poinformowała sierż. Magdalena Hrynkiewicz z węgorzewskiej policji.

Na szczęście policjant nie odniósł poważnych obrażeń.

Prokuratura w Giżycku objęła 47-latka dozorem policyjnym. Mężczyzna ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi funkcjonariuszami.

Usłyszał zarzuty kierowania łodzią mechaniczną w stanie nietrzeźwości, narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszenia nietykalności cielesnej policjanta oraz kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy.

Niebezpieczne zachowania na wodzie

To nie pierwszy taki przypadek na Mazurach. Wiosną sąd w Piszu skazał na 8 miesięcy bezwzględnego więzienia mężczyznę, który pijany pływał skuterem wodnym i uciekał przed policją.

Podczas zatrzymania znieważał funkcjonariuszy i im groził.