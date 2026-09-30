Gigantyczny korek na S7. Służby prowadzą ćwiczenia „Zator”

O godzinie 10:00 na drodze ekspresowej S7 w rejonie węzła Grabin rozpoczęły się zaplanowane ćwiczenia, w których udział biorą policja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz straż pożarna.
Według scenariusza, drogę zablokował pojazd, który zatrzymał się z powodu awarii. Ruch za Miejscem Obsługi Podróżnych Grabin w stronę Warszawy został całkowicie zatrzymany.
Wielokilometrowy korek i objazdy
Zatrzymanie ruchu spowodowało powstanie długiego zatoru z samochodów osobowych i ciężarowych. Policjanci natychmiast przystąpili do organizowania objazdów, by – jak podkreślają – „rozładować powstałe utrudnienia”.
Przez zator przedostały się karetki jadące do innego zdarzenia, dzięki ‘korytarzowi życia’, który utworzyli stojący w korku kierowcy – poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.
Cel ćwiczeń i apel do kierowców
Ćwiczenia mają potrwać do godziny 15:00. Jak informuje policja, ich celem jest „praktyczne sprawdzenie realizacji procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze, w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze kryzysowym”.
Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz komunikatów wyświetlanych na tablicach.