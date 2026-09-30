Gigantyczny korek na S7. Służby prowadzą ćwiczenia „Zator”

RMF24

Na drodze ekspresowej S7 w rejonie węzła Grabin (woj. warmińsko-mazurskie) w środę przed południem rozpoczęły się ćwiczenia służb ratunkowych pod kryptonimem „Zator”. W związku z działaniami całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy.

O godzinie 10:00 na drodze ekspresowej S7 w rejonie węzła Grabin rozpoczęły się zaplanowane ćwiczenia, w których udział biorą policja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz straż pożarna.

Według scenariusza, drogę zablokował pojazd, który zatrzymał się z powodu awarii. Ruch za Miejscem Obsługi Podróżnych Grabin w stronę Warszawy został całkowicie zatrzymany.

Wielokilometrowy korek i objazdy

Zatrzymanie ruchu spowodowało powstanie długiego zatoru z samochodów osobowych i ciężarowych. Policjanci natychmiast przystąpili do organizowania objazdów, by – jak podkreślają – „rozładować powstałe utrudnienia”.

Przez zator przedostały się karetki jadące do innego zdarzenia, dzięki ‘korytarzowi życia’, który utworzyli stojący w korku kierowcy – poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.

Cel ćwiczeń i apel do kierowców

Ćwiczenia mają potrwać do godziny 15:00. Jak informuje policja, ich celem jest „praktyczne sprawdzenie realizacji procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze, w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze kryzysowym”.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz komunikatów wyświetlanych na tablicach.