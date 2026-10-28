Dron znaleziony w pobliżu linii kolejowej. Służby na miejscu

RMF24

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Niezidentyfikowany dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim w województwie warmińsko-mazurskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na miejscu pracują policyjni pirotechnicy i strażacy.

Dron zawisł na elemencie słupa energetycznego, niewiele ponad metr nad ziemią. Znaleziono go w Komorowie Żuławskim (powiat elbląski), w pobliżu linii kolejowej do Olsztyna. Wokół nie ma zabudowań. Są tam jedynie pola uprawne.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, to dron z czterema śmigłami. Jest wyposażony w kamerę i urządzenie pamięci, ma też doczepioną baterię.

Trwa sprawdzanie, do kogo należy ten bezzałogowiec. Na miejscu pracują teraz policyjni kontrterroryści z Olsztyna. Sprawdzają znalezisko pod kątem zagrożeń pirotechnicznych.

